صور| براد بيت يخطف الأنظار في أحدث ظهور له بجلسة تصوير

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رنا صلاح الدين - يبدو أن النجم براد بيت مصمم على خطف الأنظار له، بوسامته التى لم تهتز مع مرور السنوات وتخطيه حاجز الـ 56 عاما من عمره.
براد بيت
وظهر براد بيت خلال أحدث جلسة تصوير جديدة له بشكل أنيق للغاية مع وسامته الذى اعتادها محبوه في كل أنحاء العالم.
ورصدت عدسات الكاميرات أكثر من صورة لبراد بيت الذى كان في جلسة تصوير لصالح دار أزياء شهيرة فى عالم الملابس.
براد بيت
وتأتي تلك الجلسة، بعد الأنباء التي أكدت ارتباط براد بيت، بعارضة الأزياء الألمانية نيكول بوتورالسكى، حيث شوهد الثنائي مؤخرا في باريس.
براد بيت
واقامت نيكول رفقة براد بيت، لمدة أسبوع كامل، في قصره بشاتو ميرافال في فرنسا، والذي تزوج فيه من النجمة أنجلينا جولي.
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