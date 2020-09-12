جمال سليمان يعلق على خبر وفاته: "حزنت لرحيلي المبكر"

رنا صلاح الدين - أعرب الفنان السوري جمال سليمان، عن حزنه الشديد بعد سماع شائعة خبر وفاته.

ونشر سليمان صورة ظهر من خلالها وهو مبتسمًا لنفي تلك الشائعة السخيفة، وعلق عليها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"سمعت للتو خبر وفاتي وحزنت لهذا الرحيل المبكر، فما زال عندي أشياء أحب أن أقوم بها وواجبات يجب أن أفي بها".

وأضاف:"على كل ستبقى الأعمار بيد الله وليس بيد شخص وضيع يروج الشائعات".

جمال سليمان

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على جانب آخر يشارك جمال سليمان، في مسلسل جديد بعنوان "المخملي"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويجسد فيه شخصية دور أب ديكتاتور.

وخاض الفنان جمال سليمان الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "الحرملك"، في جزئه الثاني.

"الحرملك 2" يضم مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم الفنانة التونسية درة، باسم ياخور، سامر المصري، هبة نور، أحمد فهمي، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف سليمان عبدالعزيز، ويتولى إخراجه تامر إسحاق.