بعد تعرضه لوعكة صحية.. وفاة عبد الرازق الشيمي "فرعون" السينما المصرية

رنا صلاح الدين - رحل الفنان عبد الرازق الشيمي الشهير بـ"فرعون"، بعد تعرضه لوعكية صحية دخل على إثرها إحدى المستشفيات.

وكتب محمد الشيمي، شقيق الفنان عبدالرازق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى أخي عبدالرازق الشيمي الشهير بفرعون السينما بمستشفى الهرم".

وأضاف:"والعزاء على مقابر الأسرة بعد سكن مصر للشباب وأمام مرصد حلوان ظهرًا".

يعد عبد الرازق الشيمي، من أشهر كومبارسات السينما المصرية، حيث قدم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية من بينها "لن أعيش في جلباب أبي، زيزينيا2، يوميات ونيس، الرجل الآخر"، وكانت أخر أعمال الدرامية مسلسل "الأخ الكبير" بطولة الفنان محمد رجب ومجموعة أخرى من النجوم.

وكان قد أعلن شقيق عبد الرازق، تعرضه لأزمة صحية، حيث كتب:"ربنا يقوّمك بالسلامة ويخفف عنك ويجعل تعبك في ميزان حسناتك ويشفيك يا ابن أمي وأبويا ودايمًا سند الأخ لا يعوض.. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ وأنت الشافي شفاءً لا يغادر سقمًا.. اللهم اشفِه واشفى المرضى أجمعين".