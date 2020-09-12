ياسمين عبد العزيز تداعب أحمد العوضى بعد لقاء تليفزيونى له

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازحت الفنانة ياسمين عبد العزيز زوجها الفنان أحمد العوضى، بعد لقائه مع منى الشاذلى فى برنامج "معكم منى الشاذلى"، ونشرت فيديو دعائى للقاء عبر حسابها على إنستجرام، وداعبته معلقة "أنت قولت إيه؟".

وشاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها بموقع إنستجرام، مؤخرا، "فيديو" خلال مداعبتها مع زوجها الفنان أحمد العوضى على أنغام أغنية "البنط العريض" للفنان حسين الجسمى.

وظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فى إحدى اللقطات حيث كانت تمزح مع زوجها الفنان أحمد العوضى، وعلقت قائلة:"قمة الرومانسية".

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من جانب آخر، شهدت الفترة الماضية انتشار أنباء حول تعاون النجمة ياسمين عبد العزيز مع زوجها الفنان أحمد العوضى فى مسلسل جديد للعرض فى شهر رمضان المقبل، خاصة أنهما سبق وعملا سوياً فى مسلسل "لآخر نفس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان عام 2019 وكان هذا العمل شاهداً على قصة الحب التى جمعتهما وتكللت بإعلان زواجهما فى رمضان الماضى.

وخرج أحمد العوضى لتوضيح هذه الأمور، مؤكداً أنه بالفعل هناك اقتراحات لتقديم مسلسل جديد يجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز فى شهر رمضان المقبل، وأنه لا يمانع ذلك خاصة أنهما تعاونا سوياً قبل ذلك فى مسلسل "لآخر نفس"، لافتاً إلى أنه عندما يكون هناك اتفاق نهائى بشأن عمل يجمعهما سواء فى السينما أو الدراما سيقوم بالاعلان عنه مباشرة.