شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك علاقة حب بين نجل ويل سميث وصوفيا ريتشى؟.. جادين يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين الممثل جادين سميث نجل ويل سميث وهو يستمتع بالأجواء على الشاطئ مع الممثلة وعارضة الأزياء صوفيا ريتشى، ما جعل العديد من الشائعات تنطلق بأن هناك علاقة حب بينهما.

ومن جانبه قال جادين خلال برنامج On-Air With Ryan Seacrest، إنه لا يهتم بالنظر إلى ما يقال على الإنترنت، مؤكدا أن هناك علاقة صداقة تجمعه بصوفيا منذ 10 سنوات موضحا أنهما أصدقاء ويحبان بعضهما كأصدقاء فقط.

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وكانت عدسات مصورى "البابارتزى" التقطت عدة صور لصوفيا ريتشى وهى تستمتع بوقتها مع صديقها نجم الراب جادين سميث البالغ من العمر 22 عاما ابن نجم هوليوود الشهير ويل سميث، حيث ظهر الثنائى خلال قضائهما وقتا ممتعا وساحرا على الشاطئ فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبعدد من الصور ظهرت صوفيا وهى تجرى مع جادين فى البحر، ثم خرج الثنائى على الشاطئ ليتبادلا أطراف الحديث والاستفادة من أشعة الشمس، وكان بصحبة الثنائى اثنين من اصدقائهما.

ظهرت صوفيا ريتشى مرتديه "مايوه" floral باللونين الوردى والأبيض من تصميم " Frankie " ووصل سعره إلى 157 جنيها إسترلينيا، ولكى تكمل إطلالتها الانيقة لم تنسى ارتداء الاكسسوارات الذهبية المذهلة التى اطفت المزيد من الفخامة و الرقى على إطلالتها.