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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد السقا برفقة طفل من كواليس فيلم "مافيا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الفنان أحمد السقا على مشاركة جمهوره ومتابعيه بكل ما هو جديد فى تفاصيل حياته الفنية وحتى من حياته الشخصية، وبخصوص مشاريعه وأعماله الفنية، ونشر صورة قديمة من كواليس فيلم مافيا.
ونشر السقا صورة من كواليس فيلم مافيا، برفقة طفل، عبر حسابه الرسمى بإنستجرام، وعلق عليها "من فيلم مافيا ربنا يحرسك ويحفظك"، حيث أكد بعض المتابعين أن الطفل المرافق للسقا فى الصورة هو ياسين نجله.
أحمد السقا
السقا
وفى سياق آخر يظهر النجم أحمد السقا كضيف شرف فى فيلم "قبل الأربعين"، للفنانة داليا مصطفى، حيث انتهى من تصوير مشاهده الأيام الماضية ضمن أحداث العمل الذي ينتمي لنوعية أعمال الرعب والتي تحتوي على قصص حقيقية، وتعود به داليا مصطفى إلى السينما بعد فترة غياب كبيرة منذ آخر أعمالها فيلم "طباخ الريس" للفنانة طلعت زكريا، والذى تم إنتاجه منذ نحو 12 عاما.
فيلم "قبل الأربعين"، من بطولة الفنانة داليا مصطفى وبسمة وإيهاب فهمى ومحمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف من تأليفأحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام.
ومن ناحية أخرى يتبقى للنجم أحمد السقا 3 أيام تصوير من فيلمه "العنكبوت"، ويودع التصوير بشكل نهائى.
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