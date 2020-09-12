شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم أعمال خالد النبوى فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم خالد النبوى، اليوم السبت، بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 12 سبتمبر، ولد فى مدينة المنصورة، وبدأ التمثيل كهواية خلال عمله مع الفرق المسرحية فى المدرسة، ثم اتخذ القرار باحتراف التمثيل بعد مشاركته فى إحدى المسرحيات فى المعهد العالى للتعاون الزراعى، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية فى عام 1989.

وبدأ مشواره الفنى عام 1989، حينما لعبت الصدفة دورها واختاره المخرج صلاح أبو سيف، وشارك فى فيلم المواطن إكس، ثم شارك فى فيلم المهاجر للمخرج يوسف شاهين عام 1994، حصل على جائزة أحسن ممثل من مهرجان جوهانسبرج عن فيلم المهاجر، وشارك فى الفيلم الأمريكى "مملكة السماء" للمخرج العالمى ريدلى سكوت، وبطولة فيلم المواطن The citizen عام 2012.

وتوالت أعماله الفنية وأثبت موهبته وقدم عدد من أهم الأفلام : "المصير، فتاة من إسرائيل، عمر 2000، تايه في أمريكا، ليلة عسل، زي الهوا، حسن طيارة، مملكة السماء، لعبة عادلة ، الديلر، المسافر، إسماعيلية رايح جاى، من القاهرة إلى الزقازيق، دخان بلا نار، خطة بديلة".

كما شارك في عدد من المسلسلات أهمها: "ابن موت، نحن لا نزرع الشوك، مسألة مبدأ، رجل طموح، راجعلك يا إسكندرية، وحديث الصباح والمساء، صدق وعده، بوابة الحلواني، مريم، سبع أرواح، واحة الغروب، ممالك النار، لما كنا صغيرين".