شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" على مسرح الطليعة بداية من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان شادى سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفنى للمسرح إن الفرقة تستعد لتقديم عرض "يوم أن قتلوا الغناء" من إخراج تامر كرم، وذلك ابتداء من غد الأحد فى تمام السابعة مساء على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات، ليستمر يوميا ما عدا الثلاثاء.

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عرض "يوم قتلوا الغناء" حقق نجاحا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه وقدم للعام الثالث على التوالي ما بين القاهرة والاسكندرية كان آخرها في شهر نوفمبر الماضي على مسرح الطليعة بالعتبة، كما قدم في المعهد العالي للفنون المسرحية، وجامعة عين شمس، و حصل العرض على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل عرض مسرحي بالمهرجان القومي للمسرح المصري فى الدورة العاشرة ، وحصل مخرجه تامر كرم على جائزة أفضل إخراج مسرحى وجائزة أفضل تأليف موسيقي لأحمد نبيل ،وجائزة أفضل ديكور لمحمد سعد ، جائزة أفضل إضاءة لأحمد عبد المعبود، كما شارك العرض ضمن فعاليات البرنامج الرسمي لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته الرابعة والعشرين.

"يوم أن قتلوا الغناء" يدور حول صراع ما بين أخوين ، فى رحلة البحث عن سبب الوجود و سرالكون و الصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، و التعصب و الكراهية من ناحية أخرى، العرض من بطولة ياسر صادق ، شادي سرور ، طه خليفة ، محمد ناصر ، ألحان المهدي ، هايدي رفعت ، حمادة شوشة، آداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي ، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك ،تأليف محمد جمال ، إخراج تامر كرم.