فيديو| نجوم الفن يرقصون في حفل خطوبة شقيق إلهام شاهين على "بالبنط العريض"

رنا صلاح الدين - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من حفل خطوبة أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين، على المونتيرة منة جاب الله، والذي قيم في الساحل الشمالي، بمشاركة نجوم الفن أبرزهم بوسي وسلوى خطاب وهنا شيحة.

وظهرت الفنانة هالة صدقي وأمير شاهين وخطيبته وعدد آخر من النجوم وهم يرقصون على أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتي حسين الجسمي، في أجواء مليئة بالفرحة.

ونشرت أيضًا الفنانة هالة صدقي، الفيديو المتداول، وعلقت عليه من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرم":"لقيت الطبطبه مبروك لحبيبي واخويا وابني وصاحبي امير شاهين يا رب يوفقك ويعوضك كل الحب ، مبروك لاجمل عروسه اطيب قلب".

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هالة صدقي

وحرصت الفنانة إلهام شاهين، على توجيه رسالة تهنئة لشقيقها، ونشرت صورًا من حفل الخطوبة، وعلقت عليها من خلال حسابها الشخصي على "انستجرام":"مبروك يا حبيبي".

الهام شاهين