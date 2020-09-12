فيديو| تعرف على تسريبات الحلقة الثانية من الجزء الرابع لمسلسل الحفرة

رنا صلاح الدين - طرح الموسم الرابع من المسلسل التركي الشهير "الحفرة"، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم مؤخرا.

وشهد الموسم الرابع بعد عرض حلقته الأولى المثيرة للغاية، العديد من المفاجأت في الصراع بين عائلتي كوشوفالي وأردنيت.

وكانت قد انتهت الحلقة الأولى من الموسم الجديد، بإطلاق جومالي الأخ الأكبر في عائلة أدريس كوشوفالي، النار على شقيقه الأصغر ياماش، بعد علمه بأنه تسبب في مقتل أبيهم "أدريس".

وستشهد الحلقة الثانية من المسلسل التركي الشهير، احتدام الصراع بين جومالي وبين أفراد عائلة آل كوشوفالي، بعد إطلاق النار على شقيقه.

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وستعرف الأم سلطان أن نجلها جومالي أطلق النار على شقيقه الأصغر ياماش، وستدخل في مواجهة عنيفة معه، بعد أن أصبحت حياة نجلها مهددة بالخطر.

وفي المقابل، لن يقف إريك بوكي أردنيت، في موقع المتفرج، بل سيخطف ياماش من المستشفى، للضغط على عائلة كوشوفالي، التي سيرفض جومالي التدخل لاستعادة شقيقه.

وسيطالب جومالي جميع أفراد العائلة بقطع علاقتهم مع ياماش حال شفائه، لأنه أمر بمغادرته الحفرة بشكل نهائي، بينما سيمانع "صالح" أو "فارتولو" تصرفات أخيه الجنونية.