تصرف غريب.. النجم أكشاي كومار يتناول "بول" البقر يوميا

رنا صلاح الدين - كشف النجم البوليودي أكشاي كومار أنه يشرب يومياً بول البقر، الذي يرى فيه الشعب الهندي منافع علاجية ضد أمراض عدة منها فيروس كورونا.

ويُعرف أكشاي كومار بتأييده الشديد لحزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القومي الهندوسي، الذي ينفق ملايين الدولارات لتطوير منتجات محضرة من بول أو روث هذه الحيوانات التي يقدّسها الهندوس المتديّنون.

وأوضح أكشاي كومار صاحب الـ (53 عاماً)، أن يتناول بول البقر خلال حوار للترويج لبرنامج تلفزيوني مع المغامر البريطاني بير جريلز.

وأكد كومار خلال البرنامج، أنه يتناول الرجلان الشاي المحضر من فضلات الفيلة داخل محمية نمور هندية.

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وقال كومار للممثلة هوما قرشي خلال المحادثة: "لم أكن قلقاً، أتناول بول البقر يومياً من أجل مزاياه العلاجية في الطب التقليدي الهندي، وهذا سر ارتياحي".

ويتناول الكثير من الهندوس بول البقر من أجل مزاياه الصحية المفترضة، كما أن أعضاء في حزب مودي (بهاراتيا جاناتا) يوصون بتناول بول أو روث الأبقار للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن الهند قد سجلت 4,6 ملايين إصابة بالفيروس الذي أودى بحياة 76 ألف شخص في البلاد.