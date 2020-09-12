نجوم "مسرح مصر" يحتفلون بعيد ميلاد أشرف عبد الباقي

رنا صلاح الدين - حرص نجوم "مسرح مصر"، على أن يقدمون التهنئة للنجم شرف عبد الباقي، بمناسبة عيد ميلاده، خاصة أن صاحب الفضل عليهم بعدما أكتشفهم وقدمهم للجمهور من خلال "تياترو مصر"، ثم "مسرح مصر" وأصبح لهم قاعدة جماهيرية.

ونشر الفنان علي ربيع، صورة جمعته بالفنان أشرف عبد الباقي من كواليس إحدى المسرحيات، وعلق عليها من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام":"كل سنة وانت طيب يا استاذ أشرف وسنة سعيدة عليك مليانة خير وصحة ونجاح عقبال مليون سنة".

علي ربيع

كما هنأه الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا" من خلال نشر صورة تجمعه به عبر خصية لـ"ستوري" بموقع "انستجرام"، معلقا:"عيد ميلاد سعيد".

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محمد عبد الرحمن

ونشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، صورة تجمعه به عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا:"كل سنة وانت طيب يا ريس وسنة سعيدة عليك ودايما ناجح ومكسر الدنيا".

اوس اوس

يذكر أن أخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي، مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبدالباقي.