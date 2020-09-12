بعد انفجار مستودع للذخائر بمدينة الزرقاء..شريهان تدعو للأردن

رنا صلاح الدين - أعلنت النجمة شريهان، دعمها للأردن بعد الانفجار الذي وقع فى أحد مستودعات الذخائر بمدينة الزرقاء.

وكتبت شريهان تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"اللهم احفظ الأردن وطناً ملكاً جيشاً وشعباً، سلام الله ورحمته وبركاته لأهله وشعبه الكريم.. اللهم احفظهم من كل سوء واشملهم دائماً وأبداً بأمنك وأمانك.. غالى عظيم وعزيز".

شريهان

على جانب آخر حرصت شريهان، على دعم الشعب السوداني، وذلك بعد تعرضه للسيول والفيضانات الأيام الماضية.

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وكتبت شريهان تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":" الله يحمي أهل ⁧#السودان⁩ وشعبها الطيّب #من_قلبي_سلام_للخرطوم".

وكانت قد وجهت شريهان، رسالة مؤثرة للنجمة اللبنانية الكبيرة فيروز، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنزلها، ومنحها جوقة الشرف.

ونشرت شريهان صورة لفيروز عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام، وعلقت قائلة:"فيروز، الوطن، السلام، الحياة أنتي، ستنهض ماسة العالم من جديد، ستنهض بلادك وتُعلم العالم الدرس مرة أخرى من أول وجديد، "فهذا أنتم" شعب الإرادة والكرامة، الشموخ والإصرار ، الإنتصار والإعمار".

وأضافت:"أنتم الإبداع والفن والحب، لبنان الحضارة والتقدم وكل ماهو عظيم مبدع جميل وجديد، حماكي الله ونصر شعبك ووطنك، دعائي صلاتي قلبي وصوتي معكم ولكم.. شريهان".