قبل احتفالها بعيد ميلادها الـ40.. شيرين عبدالوهاب تحذر الجمهور

رنا صلاح الدين - حذرت النجمة شيرين عبد الوهاب، جمهورها قبل أن تحتفل بعيد ميلادها الـ40 الذي يحل شهر أكتوبر المقبل.

ومازحت شيرين الجمهور من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة:"عيد ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين".

وأضافت:"يعني وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم ٤٠ ده خالص عشان مخسرش حد .. أنا بطلت أكبر بعد ال٣٩، اللي هي أصلاً كتير، بس يلا".

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شيرين عبد الوهاب

وتوجه العديد من محبيه ومتابعيها بتوجيه رسائل تهنئة لها، حيث جاءت تعليقاتهم كالتالي:"أجمل اربعينيه والله، كل سنة وأنتي طيبة، العمر كله، وأنتي بعيونا بنت الـ18، انتي 20بعيوننا".

على جانب آخر طرحت شيرين الفترة الماضية أغنية جديدة بعنوان "مش قد الهوى"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد الغنيمي، ومن ألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم.