جيسيكا تشاستين تجسد شخصية أسطورة الموسيقى تامى وينيت.. أعرف التفاصيل

رنا صلاح الدين - تستعد النجمة جيسيكا تشاستين للعب دور البطولة فى مسلسل عن أسطورة موسيقى الريف تامى وينيت.

المسلسل الذي سيكون بعنوان George & Tammy، وسيتناول علاقة تامي بجورج جونز، وهو العمل المبني على كتاب من تأليف ابنتهما، جورجيت جونز.

تامي وينيت مغنية وكاتبة أغاني ريفية أمريكية وهي وأحدة من أشهر الفنانين والمغنيات الأكثر مبيعاً، ولقبت وينيت بأنها "السيدة الأولى لموسيقى الريف".

ويعد من أهر أغاني تامي وينيت الأكثر شهرة "Stand by Your Man"، هي واحدة من أكثر الأغاني المفضلة والأكثر مبيعًا من قبل امرأة في تاريخ الموسيقى ورحلت في عام 1998.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال جيسيكا تشاستين كان فيلم السيرة الذاتية Molly's Game ، الذي تدور قصته فى إطار درامى حول اللاعبة الأوليمبية مولى بلوم، التى خاضت سلسلة من ألعاب البوكر الباهظة خلال عقد كامل.