سعر الدولار في مصر اليوم السبت 12 سبتمبر 2020

استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، في ماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، كما بقي متوسط سعر العملة الخضراء ثابتا لدى البنك المركزي المصري عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

ويأتي استقرار الدولار، وسط بيانات مطمئنة عن احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر والتي ارتفعت في أغسطس/آب الماضي للشهر الثالث على التوالي، بنحو 50 مليون دولار.

وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن يتعافى احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر ببطء ليرتفع إلى نحو 40.1 مليار دولار بنهاية 2021/2020، ثم إلى 51 مليار دولار بحلول 2025/2024.

ورغم آثار جائحة كورونا السلبية على اقتصادات الدول النامية، تمكن الجنيه المصري من أن يصبح العملة الوحيدة بين عملات الأسواق الناشئة التي ترتفع مقابل الدولار الأمريكي، وفقا لما أكده طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، الأحد الماضي.

وأوضح عامر خلال لقاء، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الجنيه المصري ارتفع مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام وحتى 16 أغسطس/ آب الماضي بنسبة 0.66%، على عكس باقي عملات الأسواق الناشئة خلال هذه الفترة.

سعر الدولار اليوم

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

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أقل سعر

وجاء أقل سعر للدولار عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، لدى بنك اتش اس بى سى HSBC.

السعر المهيمن

وهيمن سعر 15.72 للشراء و15.82 للبيع على الدولار في بنوك: الأهلي المصري (أكبر بنك في مصر)، وبنك مصر، والتنمية الصناعية، وقناة السويس، والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب".

كما تكرر السعر ذاته لدى بنوك المصري الخليجي، والمصري لتنمية الصادرات، وكريدي أجريكول، وعودة، والأهلي الكويتي، وبنك الأسكندرية، والعربي الأفريقي الدولي، والتعمير والإسكان، وبلوم، والمشرق، والأهلي اليوناني، والمصرف العربي الدولي.

سعر اليورو والإسترليني

سجل اليورو 18.55 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع في البنك الأهلي، كما سجل الجنيه الإسترليني 20.31 جنيه للشراء و20.61 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

ووفقا لتعاملات البنك الأهلي، سجل سعر الريال السعودي 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي عند 49.07 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع، لدى البنك الأهلي.