سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 12 سبتمبر 2020

انخفض سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم السبت، بنحو 100 ليرة في السوق الموازية غير الرسمية، في حين استقر سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي والبنوك وشركات الصرافة.

ويسعى لبنان إلى جذب مساعدات مالية من الدول والمؤسسات المالية للخروج من أزمة مالية خانقة.

ووافقت الحكومة اللبنانية في يوليو/ تموز الماضي، على تعيين مؤسسة "ألفاريز آند مارسال" للاستشارات لإجراء التدقيق الجنائي، والذي يشمل عادة فحصا دقيقا للسجلات المالية للمؤسسات وقد يرصد أي إساءة استخدام للأموال.

وكان رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان منذ 27 عاما، قد دافع عن دور البنك قائلا إنه حافظ على الاستقرار بينما كانت الحكومات المتعاقبة تزيد الديون. ورفض ما وصفها بشائعات عن أنه سيستقيل.

وأضاف سلامة لتلفزيون سي.إن.بي.سي، في مقابلة أُذيعت الثلاثاء الماضي، أنه سيمضي قدما صوب تنفيذ "ما يدور في ذهني كاستراتيجية للخروج من هذه الأزمة".

ويواجه سلامة، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه إحدى ركائز النظام المالي اللبناني، انتقادات شديدة بسبب ما اتخذه من إجراءات منذ بداية الأزمة التي شلّت النظام المصرفي ودفعت العملة للانخفاض منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومؤخرا تم توجيه اتهام إلى رياض سلامة بتعمده تضخيم أصول البنك المركزي أكثر من 6 مليارات دولار في 2018، بعد الانتهاء من تدقيق الحسابات السنوية للبنك.

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وقال إن احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تبلغ 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية 17.5 مليار دولار، وأن لبنان "ليس بصدد تعويم العملة".

السوق السوداء

وفي السوق السوداء انخفض الدولار بنحو 100 ليرة ليسجل 7500 ليرة للشراء و7550 ليرة للبيع، مقابل 7600 ليرة للشراء و7650 ليرة للبيع أمس، بحسب ما يقول متعاملون في سوق الصرف.

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة، ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

الصرافة

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والأحد حصرا وبهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة هناك العديد من الشروط، منها رواتب العمالة الأجنبية وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.