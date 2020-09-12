شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان عبد الرازق الشيمى الشهير بـ فرعون بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا، اليوم، الممثل عبد الرازق الشيمى، الذى اشتهر فى العديد من الأعمال السينمائية بـ"فرعون"، حيث تعرض لأزمة صحية، دخل على إثرها أحد المستشفيات، حيث كتب شقيقه محمد الشميى عبر "فيس بوك"، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى اخى عبد الرازق الشيمى الشهير بفرعون السينما ... والعزاء على مقابر الأسرة بعد سكن مصر للشباب وأمام مرصد حلوان ظهرا.. الدعاء له بالرحمة والمغفرة".



عبد الرازق الشيمي

ومن الأعمال التى قدمها "فرعون" فى السينما والدراما كانت بلية ودماغه العالية، وزيزينيا، ولدواعى أمنية، وحجا المصرى، والحقيقة والسراب، وعباس الأبيض، وراجل وست ستات، وأزمة سكر، والكيف، وأخر أعماله كان مسلسل "الأخ الكبير" كما كان له حضور خاص فى مسرحية "عفروتو"، مع النجم محمد هنيدى.

كذلك اشتهر بشخصية فرعون من خلال دوره فى فيلم "بلية ودماغه العالية"، حيث قدم العديد من المشاهد مع محمد هنيدى، حينما كان يعمل معه فى نفس الورشة.