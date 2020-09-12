شكرا لقرائتكم خبر عن أبلة فاهيتا فى مسلسل تليفزيونى مع المخرج خالد مرعى وباسم سمرة ضيف شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" البطولة المطلقة فى الدراما التليفزيونية لأول مرة برعاية المخرج خالد مرعى، ويتكتم صناع العمل عن تفاصيله حتى الآن، حيث بدأت تصوير المشاهد الأولى من المسلسل الأيام الماضية فى العديد من الديكورات، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم يظهرون معها كضيوف شرف بجانبها وكان منهم النجم باسم سمرة الذى صور معها العديد من المشاهد.

يذكر أن أبلة فاهيا قدمت برنامج "لايف من الدوبلكس"، عبر فضائية "أون" كما نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية منبرنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

Advertisements

كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعةكبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏

أبلة فاهيتا شخصية كرتونية مصرية، يقدمها الشاب المصري حاتم الكاشف، الذي درس المسرح وسافر إلى الولايات المتحدةلإكمال دراسته الفنية وهو صاحب الفكرة والصوت للدمية الأساسية فاهيتا وهي ربة منزل، وكان أول ظهور لها العام 2011،ولديها ابنان هما “كركورة” و”بودي”، وتقدم برنامج “لايف من الدوبلكس”.