شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم إلهام شاهين بالدورة الرابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم ملتقى أولادنا الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة عددا من النجوم والفنانين والعديد من الشخصيات العامة ممن كان لهم إسهام كبير فى تشجيع أولادنا وإظهارهم بصورة مشرفة للمجتمع، ومن المقرر أن يتم خلال الدورة الرابعة للملتقى المقرر انطلاقها 18 أكتوبر المقبل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية تكريم النجمة "إلهام شاهين" وذلك تقديرآ لدورها الداعم لهذة الفئة الهامة في مجتمعنا.

وقد حرصت النجمة إلهام شاهين على دعم أولادنا دائما حيث نذكر لها دعمها لمبادرة "قد التحدى" لدعم ذوى القدرات الخاصة، والتي شددت النجمة خلالها علي دعمها و ضرورة أن يتمتع ذوى القدرات الخاصة بحقهم فى التعليم حتى يتمكنوا من أن تكون لهم بصمة فى العالم بكافة المجالات قائلة :" ذوى القدرات الخاصة عايزين اللى يفهمهم ويمد ايده ليهم ، ولو ادناهم حقهم صح فى التعليم هيقودوا العالم فى مجالات مختلفة ".

هذا بالإضافة إلى أن النجمة إلهام شاهين قدمت للسينما المصرية واحدا من أهم أدوارها وهو دور أم فى فيلم "خالى من الكوليسترول" مع الفنان أشرف عبد الباقي، وكانت تجسد شخصية ذوى القدرات الخاصة، حيث الطيبة والبراءة والنقاء.

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يذكر أن ملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة تقيمة مؤسسة أولادنا سنويا برعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.

ومن المقرر أن يتم خلال فعاليات الملتقي اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية للحفاظ على أقصى درجات الأمن والسلامة الممكنة لكل المشاركين وضيوف الملتقي لحمايهم، مع الإلتزام بنسبة الحضور التي أقرتها الجولة بالفعاليات الثقافية.