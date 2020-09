شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لمسلسل كيت بلانشيت Mrs. America فى مهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مهرجان فينيسيا السينمائى عرضا لمسلسل النجمة كيت بلانشيت Mrs. America فى سينما Campari Boat، وتحدثت الممثلة البالغة من العمر 51 عامًا عن المسلسل التاريخى المصغر، الذى حصلت بسببه على أول ترشيح لجائزة إيمى، خلال جلسة أسئلة وأجوبة قبل العرض.

كيت بلانشيت هي رئيس لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي وتضم اللجنة الأعضاء المخرجة النمساوية فيرونيكا فرانز وصانعة الأفلام البريطانية جوانا هوغ، والكاتبة والروائية الإيطالية نيكولا لاغويا ، وصانعة الأفلام الألمانية كريستين بيتزولد والمخرج الروماني كريستي بويو والممثلة الفرنسية لوديفين سانييه.

وينافس في المهرجان أفلام Sun Children ، وPieces Of A Woman من إخراج كورنيل موندرسيزو، وMiss Marx من إخراج سوزانا نيتشيارلي، وفيلم Padrenostro من إخراج كلوديو نوسى وفيلم Notturno من إخراج جيانفرانكو روزى وفيلم Never Gonna Snow Again من إخراج مالجورزتا سزومويسكا ومايكل انجليرت، إضافة إلي فيلم The Disciple من إخراج تشايتنيا تامهاني و And Tomorrow The Entire World من أخراج جوليا فون هينز و Quo Vadis, Aida من إخراج جاسميلا زبانيك و فيلم Nomadland من إخراج خولي زاهو.