شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة "بديت أطيب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب اللبنانى فضل شاكر أغنيته الجديد "بديت أطيب" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات رحاب وألحان مشعل العروج وتوزيع عدنان عبد الله، جاءت هذه الأغنية بعدما طرح المطرب اللبنانى فضل شاكرأغنية "صباح الخير يا لبنان" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات سهام شعشاع وألحان أيمن قميحة وتوزيع: عمر صباغ وإشراف عام إياد النقيب.

وتقول كلمات أغنية "صباح الخير يا لبنان" للفنان فضل شاكر "صباح الخير يا لبنان صباح الخير يا لبنان.. يا ساكن بفضا الوجدان.. يا أجمل ما خلق ربي.. بلد اكبر من الأحزان.. صباح الخير لبوابك.. لورد مزين عتابك.. صباح الجنة ع ترابك.. يا نور وزينة الأوطان.. صباحك عالمدى أخضر.. صباحك ريحة العنبر.. تجي وتفيق الفنجان".

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