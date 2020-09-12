شكرا لقرائتكم خبر عن 364 ألف دولار إيرادات فيلم The Invisible Man فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم The Invisible Man أن يحقق إيرادات بلغت 364 ألف دولار فى مصر، وذلك خلال 28 أسبوعا من عرضه بدور العرض المصرية، وذلك رغم فيروس كورونا وتحديد سعة المشاهدين بدور العرض، حيث حقق ما يقارب من 8 الآف دولار في الفترة من 2 وحتي 6 سبتمبر الجارى، كما حقق 130 مليون دولار حول العالم.

فيلم The Invisible Man من بطولة إليزابيث موس، أوليفر جاكسون كوهين، ألديس هودج، ستورم ريد، هارييت داير، أمالي جولدن، سام سميث، بنديكت هاردي، زارا مايكلز، أنتوني براندون وونج، بيانكا بومبونيو.

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يدور فيلم الرعب الجديد حول سيسيليا، التي تتلقى خبر انتحار حبيبها السابق، ومن بعدها بدأت في إعادة بناء حياتها للأفضل، ومع ذلك، فإن شعورها بالواقع موضع تساؤل عندما تبدأ فى الشك فى أن حبيبها المتوفى لم يمت بالفعل، وذلك بسبب بعض الأحداث الغامضة، التى لا تجد لها تفسير.

إليزابيث موس كشفت عن رغبتها فى تقديم جزء جديد من الفيلم فى حالة قيام الجمهور بطلب تقديم جزء ثانى لأن ذلك سيفيد فى أخذ قرار تقديم جزء جديد من العمل.