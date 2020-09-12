شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا صديقى.. أشرف زكى ينعى عزمى مجاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية صديقه عزمى مجاهد نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر لكرة الطائرة الأسبق الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر أشرف زكى، صورة لعزمى مجاهد عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا: "وداعا صديقى الغالى عزمى مجاهد".



أشرف زكى

وتوفي صباح اليوم السبت عزمى مجاهد، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، خلال وجوده بأحد المستشفيات.

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عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة فى مصر ونادى الزمالك، ولعب عزمى مجاهد فى دورتين للألعاب الأولمبية فى مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله منتخب مصر فى كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين فى بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

توج عزمى مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادى الزمالك والمنتخب بعدما حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادى والمنتخب.

واتجه عزمى مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولى منصب عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات.