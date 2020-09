شكرا لقرائتكم خبر عن كليب Ice Cream يحقق نجاحا جديدا ويصل لـ225 مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال كليب أغنية Ice Cream للنجمة العالمية سيلينا جوميز والفريق الكوري BLACKPINK يحقق المزيد من النجاحات، فبالرغم من مرور 17 يوما فقط على إطلاق الكليب على موقع يوتيوب استطاع الكليب أن يحصد 225 مليون مشاهدة، وهى نسبة مشاهدة ضخمة بالمقارنة مع باقى الكليبات.

وكانت سيلينا جوميز بمثابة تميمة حظ بالنسبة للفريق الكورى " BLACKPINK " وذلك بعد تعاونها مع الفريق فى أغنية " Ice Cream "، حيث دفعتهم جوميز البالغة من العمر 28 عاما أن يكونوا ضمن ترتيب متقدم بقائمة " Billboard Hot 100 "، وذلك حسب موقعى "بيلبورد " و"بينك فيلا"، حيث أشار الموقع إلى أن الأغنية وصلت للمركز الـ13 وهو إنجاز مهم للفريق الغنائى الكورى، ما يجعل هذه الأغنية الأكثر شهرة فى حياة فريق BLACKPINK المهنية.

وقائمة "Billboard Hot 100" عبارة عن ترتيب أسبوعى للأغانى فى الولايات المتحدة يصدر أسبوعياً من قبل مجلة بيلبورد ويعكس مدى نجاح كل أغنية تصدر فى الولايات المتحدة.

كلمات الأغنية :

Come a little closer cause you looking thirsty

Imma make it better sip it like a Slurpee

Snow cone chilly

Get it free like Willy

In the jeans like Billie

You be poppin’ like a wheelie

Even in the sun you know I keep it icy

You could take a lick but it’s too cold to bite me

Brrr brrr frozen

You’re the one been chosen

Play the part like Moses

Keep it fresh like roses

Look so good yeah look so sweet

Looking good enough to eat

Coldest with this kiss so he call me ice cream

Catch me in the fridge right where the ice be

Look so good yeah look so sweet

Baby you deserve a treat

Advertisements

Diamonds on my wrist so he call me ice cream

You can double dip cause I know you like me

Ice cream chillin’ chillin’

Ice cream chillin’

Ice cream chillin’ chillin’

Ice cream chillin’

I know that my heart could be so cold

But I’m sweet for you come put me in a cone

You’re the only touch yeah they get me melting

He’s my favorite flavor always gonna pick him

You’re the cherry piece just stay on top of me so

I can’t see nobody else for me no

Get it flip it scoop it

Do it like that ah yeah ah yeah

Like it love it lick it

Do it like lalala oh yeah

Look so good yeah look so sweet

Looking good enough to eat

Coldest with this kiss so he call me ice cream

Catch me in the fridge right where the ice be

Look so good yeah look so sweet

Baby you deserve a treat