شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عبد المجيد عبد الله ومحمد عبده فى أحدث ظهور.. وأصالة تعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله جمهوره عبر حسابه على تويتر، صورة تجمعه بعدد من أصدقائه وفنان العرب محمد عبده، معلقا عليها "تجمعنا فى إحدى المناسبات وراشد مختفي شكله هو اللي كان يصورنا"، وعلقت الفنانة أصالة على الصورة قائلة "صورة بترسم دنيا حلوة وناس طيبة.. الله يحفظكم".



راشد و أصالة

وطرح المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله أغنيته الجديدة "ما كان هذا حب" على يوتيوب والقنوات الفضائية العربية، وهى كلمات تركى، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشريطى، ويقول مطلع الأغنية: أجل ماكان هـذا حب.. أجـل كله تـهـيـالى..أجـل كل الحقيقه كذب قصّه عشتها لحالي".

وكان عبد المجيد عبد الله قد طرح فى عيد الفطر الماضى أغنية "عادت عليكم"، وهى من كلمات فهد المساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطي، وإيقاعات إبراهيم حسن علي حساب الشخصي يوتيوب.

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كما أعلن عبد المجيد عبد الله مؤخراً، عن قرب انتهاء ألبومه الجديد، الذى تعطل نحو شهرين بسبب الإغلاق الذى شمل البلاد لتفشى وباء فيروس كورونا "كوفيد 19" الذى اجتاح العالم.

وكتب عبد الله، عبر حسابه على تويتر: "الألبوم قرّب وأتمنى يخلّص فى وقته المحدد.. تعطلنا شهرين، والحمد لله كم يوم وترجع الحياة".

وقد شارك عبده مع عدد من نجوم السعودية بأوبريت وطنى جديد بعنوان "سلام من السعودية"، وشارك فيه عمالقة غناء المملكة وهم ، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر ، خالد عبدالرحمن، أصيل ابوبكر، رابح صقر ، راشد الفارس، عبدالمجيد عبدالله، عايض يوسف، عبادي الجوهر، داليا مبارك، ماجد المهندس.