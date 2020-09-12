شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" لكندة علوش بالمنصورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق، اليوم السبت، تصوير المشاهد الأولى من حكاية "ضى القمر" والتى تقوم ببطولتها النجمة كندة علوش، من مسلسل "إلا أنا"، بمنطقة المنصورية وهو ديكور الممثلة مروة عيد، وتم اختيار الجهة المنتجة للمخرج أحمد حسن بعد نجاحه فى حكاية "أمل حياتى" للنجمة حنان مطاوع والتى عرضت على قنوات ‪DMC‬، وحققت نجاحاً جماهيرياً منذ عرض الحلقة الأولى من العمل.

حكاية "ضى القمر"، تناقش ظاهرة التلقيح الصناعي للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التي تواجههم، وتجسد "كندة" خلالها زوجة محرومة من الإنجاب تلجأ للتلقيح الصناعى وتواجه عددا من المشكلات مع زوجها، وذلك من خلال قصص مختلفة، الأولى تجمع كندة علوش ومحمد علاء والثانية تجمع نهى عابدين ومحمد شاهين‪.‬

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"ضى القمر" هى الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا" بعدما عُرضت أول حكايتين على قناة ‪dmc‬ وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، وحكاية "سنين وعدت" بطولة أروى جودة، وتعرض الثالثة حاليًا بعنوان "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، ويجري تصوير الرابعة بعنوان "أمر شخصى"، بطولة شيرى عادل، والسادسة بعنوان "لازم أعيش"، بطولة جميلة عوض.

"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.