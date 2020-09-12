شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مسلسل ظهر فيه كاظم الساهر ممثلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم العراقى كاظم الساهر أو كما يلقبه الكثيرون بـ"القيصر"، بعيد ميلاده اليوم السبت، والذى يعد واحدا من أهم نجوم الغناء العربى الذين استطاعوا أن يتميزوا من خلال أغنياتهم بالتأُير على عدد كبير من جمهوره، ووضع بصمة فى عالم الغناء فى وقت قصير، كما أنه أصبح فتى أحلام الكثير من الفتيات، بسبب أن أغلب أغانيه تتلخص في الغزل بجمال المرأة.

ورغم نجاح القيصر كاظم الساهر في مجال الغناء، وعدم خوضه تجربة التمثيل مثل باقى الفنانين الذين يحاولون الظهور من خلال التمثيل والغناء، فما لا يعرفه الكثير بأن كاظم الساهر خاض تجربة التمثيل من خلال مسلسل وحيد من إنتاج دولة العراق، لكنه لم يتم توزيعه بالشكل الجيد حتى يراه الجميع، ومن خلال هذا التقرير نكشف قصة المسلسل الذى جسد الفنان كاظم الساهر بطولته.

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خاض النجم كاظم الساهر تجربة التمثيل عام 1993 من خلال مسلسل حمل اسم "المسافر"، والذى تدور أحداثه بين بغداد والموصل، وتدور قصته حول فنان يحلم بدخول عالم الغناء عبر شخصية "كمال" التي يجسدها كاظم الساهر الذي ولد في أسرة فقيرة لينهب عمه حقوقه وتشاء الأقدار أن يعشق كمال ابنة عمه "نماء" التي تجسدها الفنانة سهير أياد، ويتآمر أقاربه الطامعون بثروة نماء ليبعدوا "كمال" عنها فيتم تعيينه في قضاء قبج التابع لمحافظة الموصل شمال العراق، وهناك يعمل "كمال" معلما في قرية فقيرة تحكمها عائلة مستبدة بقوة السلاح فتعشقه أخت زعيم هذه العائلة ويحاول أخوتها تخويف كمال وإبعاده عنها في الوقت الذي يقف كمال محتارا بين حبه لنماء في بغداد وعدم جرح مشاعر اخت زعيم العصابة.





مسلسل "المسافر" من بطولة كاظم الساهر، آسيا كمال، خليل شوقى، خليل الرفاعى، سهير اياد، نزار السامرائى، عبد الجبار كاظم، عز الدين طابو، ريكاردوس يوسف، هدى هادى، ماجدة السعدى، عبد الخالق مختار، ومن إخراج فلاح زكى.