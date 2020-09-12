بصور جديدة.. نسرين طافش تذكر الجمهور بمتابعة "الوجه الآخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: ذكرت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بمتابعة مسلسل "الوجه الآخر"، اليوم على شاشة "Cbc"، وتطبيق "Watch it". ونشرت نسرين صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، معلقة "الوجه الآخر، الليلة على سي بي سي، وتطبيق واتش ات". ويعرض المسلسل على شاشة "CBC" من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر. مسلسل "الوجه الآخر" بطولة: ماجد المصري، نسرين طافش، هبة الأباصيري، محمد علي رزق، حنان سليمان، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل قصة ماجد المصرى، سيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

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