وفاة عبدالرازق الشيمي أشهر كومبارس في السينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: توفي الممثل عبد الرازق الشيمي، اليوم، 11 سبتمبر، بعد مروره بأزمة صحية. أعلن الخبر شقيقه محمد الشيمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي عبد الرازق الشيمي الشهير بفرعون السينما في مستشفى الهرم". وأضاف محمد: "العزاء على مقابر الأسرة بعد سكن مصر للشباب وأمام مرصد حلوان، الدعاء له بالرحمة والمغفرة". عبد الرازق الشيمي هو واحد من أشهر الكومبارسات في السينما المصرية، من أشهر أعماله "يوميات ونيس"، "الرجل الآخر"، "لدواعي أمنية"، "كناريا وشركاه"، "الحقيقة والسراب"، "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، "سلسال الدم"، "العقرب"، أخرهم "الأخ الكبير" 2020.

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