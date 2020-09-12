السبكي ينشر فيديو يجمعه بدينا الشربيني وفتحي عبدالوهاب من كواليس "ثانية واحدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: شارك المنتج محمد السبكي، متابعي حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، فيديو جديد من كواليس فيلمه "ثانية واحدة". وظهر في الفيديو بجوار ابنتيه، مع الفنان فتحي عبدالوهاب والفنانة دينا الشربيني. "ثانية واحدة" تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر وسوسن بدر. يُذكر أن دينا الشربيني تعيش حالة من النشاط الفني، وتشارك في الفترة الأخيرة بأكثر من عمل فني، بينها فيلم "30 مارس" وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

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