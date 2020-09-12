أشرف زكي ينعى عزمي مجاهد: "وداعا صديقي الغالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نعى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية صديقه كابتن عزمي مجاهد، الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت 12 سبتمبر. ونشر أشرف صورة لمجاهد، معلقًا "وداعا صديقي الغالي عزمي مجاهد". كان أمير عزمي مجاهد، مدرب نادي مصر، أعلن وفاة والده عزمي مجاهد، لاعب كرة الطائرة الأسبق في نادي الزمالك وعضو مجلس اتحاد الكرة ومدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة الأسبق بعد صراع طويل مع المرض.

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