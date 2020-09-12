تهاني راشد.. عاشرت يهود 3 سنوات.. وتزوجت مخرج شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة تهاني راشد بعيد ميلادها، أمس، الموافق 11 سبتمبر الجاري.

قدمت تهاني للفن ما يقرب من مائتي عمل، ما بين السينما والتليفزيون والمسرح.

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المعلومات عن تهاني راشد:

- ولدت الفنانة تهاني راشد في 11 سبتمبر عام 1935.

- تخرجت تهاني راشد من كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية.

- تزوجت الفنانة تهاني راشد من المخرج الكبير يحيى العلمي، ولهم ابنة واحدة تدعى شيرين.

- دخلت تهاني راشد المجال الفني بعد أن اختارها المخرج محمد كريم في فيلم "دليلة" عام 1956.

- شاركت الفنانة تهاني راشد في المسلسل الشهير "رأفت الهجان"، وقامت بدور "سيرينا أهاروني" وحققت بهذه الشخصية نجاحًا كبيرًا.

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- قدمت تهاني راشد الكثير من الأعمال التليفزيونية أبرزها "الفرسان"، "زيزينيا"، "الحاوي"، "السيرة الهلالية"، "شئ من الخوف"، "علشان ماليش غيرك"، "أفراح أبليس"، "كاريوكا"، غيرها من الأعمال.

- شاركت الفنانة تهاني راشد في أفلام قليلة منها "خيال العاشق"، "أرض الأحلام"، "اللقاء الدامي"، "نساء صعاليك"، "دليل المرأة الذكية"، "شقة الاستاذ عليوة".

- تهاني راشد شاركت في مسرحيات "أنطونيو وكليوبترا"، "الملوك يدخلون القرية"، "الإنسان الطيب"، "البيت القديم".

- شاركت الفنانة تهاني راشد أيضًا في فوازير "ثلاثي أضواء المسرح"، "كلمة في غنوة".

- تحدثت الفنانة تهاني راشد عن دور اليهودية "سيرينا أهاروني" في مسلسل "رأفت الهجان"، وقالت خلال لقائها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب: "أنا عاشرت اليهود لمدة 3 سنوات، كنت في المدرسة ليا صديقة عاشرتها 3 سنين وكانت يهودية، كنت باخد درس فرنساوي عند والدتها، اتكلمت زي ما بيتكلموا بالظبط، بالطبيعي كنت لازم ألقط منهم حاجات".

أضافت: "يحيى العلمي كان وهو بيخرج مسلسل رأفت الهجان، بياخد نص اليوم هزار وضحك".

قالت تهاني راشد خلال لقائها في برنامج قدمه الفنان سمير صبري: "يحيى العلمي اختار اسم "يارا" حفيدته من قبل ما يعلم أنها بنت، وقال لشيرين: "دي بنت وهيبقا اسمها يارا، وهتبقى حاجة كبيرة أوي، وفعلًا هي دلوقتي بطلة أولمبياد، وبتحب التمثيل جدا".