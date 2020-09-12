حنان مطاوع تنشر صورًا جديدة من أحدث إطلالة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورًا من أحدث إطلالة لها، في كواليس ظهورها كضيفة برنامج مساء dmc، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت حنان في تعليها على الصور "أخر إطلالة للاحتفال بحكاية أمل حياتي على قناة Dmc".

وعُرضت أخر حلقات حكاية "أمل حياتي"، الأربعاء الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا.

"أمل حياتي" تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي واروما، بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، حنان سليمان، صبري عبدالمنعم.