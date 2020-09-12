إلهام شاهين تنشر صورا مع شقيقها وخطيبته على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا تجمعها بشقيقها أمير شاهين وخطيبته، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصور أمير وخطيبته وهما يقبلان الفنانة إلهام شاهين.

علقت إلهام شاهين على الصور التي التُقطت على شاطئ البحر : "حبايب قلبي الحلوين منة وأمير، ربنا يسعدكم".

وانهالت التعليقات على الصور فكتبت الفنانة بدرية طلبة "مبروك"، كما علق الفنان كريم أبو زيد "ألف مبروك ربنا يسعدكم ويباركلكم حبايبي".

احتفل الفنان أمير شاهين، بخطبته، الخميس الماضي، وسط حضور أسرته، ومجموعة من أصدقائه، من داخل وخارج الوسط الفني.

جدير بالذكر أن أمير شاهين هو الشقيق الأصغر للفنانة إلهام شاهين، وشارك في عدة أعمال فنية، منذ أن عرف طريقه للتمثيل في مرحلة الطفولة