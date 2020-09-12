حمدي الميرغني يهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان حمدي الميرغني، الفنان أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده، الموافق أمس 11 سبتمبر. نشر "الميرغني" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وحضرتك طيب يا استاذي وأخويا الكبير، يارب تبقى سنة سعيدة كلها نجاحات وسعادة عليك وعلى أسرتك كلها". شارك حمدي الميرغني في السباق الرمضان الماضي بالمسلسل الكوميدي "فلانتينو"، ومسلسل "اتنين في الصندوق".

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