السبت.. الحضرة تنشد على مسرح النهر بساقية الصاوي مرتين

يعود فريق "الحضرة" لجمهور الساقية بحفلين إنشاد صوفي، وذلك على خشبة مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، فى تمام الساعة السادسة والثامنة والنصف مساءً السبت الموافق 26 سبتمبر. ومن المقرر أن تقدم الحضره خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأناشيد والإبتهالات التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح. Advertisements فرقة الحضرة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى محمد.

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