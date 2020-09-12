نور محمود لـ "الـوفـد": نجاح شخصية سليم فاق توقعاتي

قال الفنان نور محمود إنه يعتبر نفسه محظوظ بالمشاركة في حدوتة أمل حياتي ضمن حكايات مسلسل إلا أنا، لافتًا إلى أن النجمة حنان مطاوع من رشحته للدور.

وأكد "محمود" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أنه توقع نجاح

الحدوتة بشكل عام لأنها تمس الجمهور وتلمس الأسرة في البيت والشارع، وأضاف لكن نجاح شخصية سليم كان أكبر من توقعاتي".

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يشار إلى أنه يقدم مسلسل "إلا أنا" ست حكايات منفصلة،

وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.

ويذكر أن حكاية "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رامي الطمباري، نور محمود، أحمد كشك، رضوى الشريف، تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.