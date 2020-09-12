نور محمود لـ "الـوفـد": سليم في أمل حياتي الأقرب لشخصيتي

أعرب الفنان نور محمود عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته شخصية "سليم" خلال حدوته أمل حياتي التي تعرض ضمن مسلسل "إلا أنا"، لافتًا إلى أن النجاح فاق توقعاته.

وأكد "محمود" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن شخصية سليم

هي الأقرب له، وأضاف أنه يحب ذلك الدور نظرًا لأنه يتسم بالجدعنة والشهامة، بالإضافة إلى ذلك فإنه كان سعيد بالتحضير لها.

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يشار إلى أنه يقدم مسلسل "إلا أنا" ست حكايات

منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.

ويذكر أن حكاية "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رامي الطمباري، نور محمود، أحمد كشك، رضوى الشريف، تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.