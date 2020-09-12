بالصور.. بحضور وزيرة الثقافة .. "التجريبي2020" يختتم فعالياته علي القومي

بحضور ورعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، احتضن المسرح القومي فعاليات حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الـ27 من دورات مسرح القاهرة الدولى للمسرح التجريبي.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، قبل أن يفتح الستار عن عرض فني قصير بإسم " تحوت " من إخراج سامح بسيوني، تنقل ابطاله برشاقة فنية بين مفاهيم التجريب، وخصوصية هذه الدورة من المهرجان، واختتموا عرضهم ذو الروح الساخرة، بمشهد فرعوني بطله "تحوت" ثم رقصة انتزعت تصفيق الجمهور.

قدم فقرات الحفل الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي، الذي شارك أيضا في العرض، محييا جمهور دورة المهرجان وحضور حفل الختام، ثم دعا رئيس المهرجان د.علاء عبدالعزيز سليمان للصعود إلى خشبة المسرح.

في كلمته القصيرة جدا أكد د.علاء على خصوصية هذه الدورة، وكيف أثارت وستواصل إثارة الجدل، حول مفاهيم متعددة، مشيرا إلى أنه سيشارك

بصفته الأكاديمية وكممارس للكتابة في هذا الجدل، ووجه الشكر لعمال ورجال أمن والفنيين، في كل مسارح مصر، وختم كلمته بتوجيه التحية لوزيرة الثقافة التي دعمت المهرجان منذ لحظة بدايته الأولى، بعدها صعدت وزيرة الثقافة د. ايناس عبد الدايم إلى المسرح لتقديم الجوائز للفائزين.

مقدم الحفل الفنان إيهاب فهمي دعا العضو المصري بلجنة التحكيم الدولية للصعود للمسرح وإعلان الفائزين، فصعدت الكاتبة والأكاديمية د.نسمة يوسف إدريس، التي قالت أن المستوى المرتفع للعروض جعل مهمة لجنة التحكيم صعبة ، ثم أعلنت أولا جوائز مسابقة مسرح الحظر، حيث نال عرض"طرق 2020" جائزة المركز الثاني وهو إخراج مجموعة روتاس" التي تضم فنانين من البرازيل، الهند، فرنسا، ألمانيا، سويسرا ومصر.

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جائزة المركز الأول ذهبت ألى عرض"ليف دي أكس فوكاليتيف"،لفرقة فوكاليتيف الجنوب إفريقيا، وقد تعذر حضور سفير جنوب إفريقيا للحفل.

بعدها أعلنت الدكتورة نسمة جوائز مسابقة العروض المصورة،والتي ذهبت جائزة المركز الثاني بها للعرض الصيني "أرض لوتشا" إخراج زي هاو ، بينما ذهبت جائزتها الأولى للعرض السوري/اللبناني "الجانب الآخر من الحديقة" إخراج أسامة حلال.

بعدها دعا مقدم الحفل دكتورة هدي وصفي رئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض المصرية الحية "مسابقة د.حسن عطية" للصعود إلى المسرح،وألقت د.هدي كلمة قصيرة شكرت فيها وزيرة الثقافة،علي أستعادة الاسم الأصلى للمهرجان، وكذا التسابق الذي يعطي للمهرجان روحا جميلة بحسب تعبيرها.

بعدها أعلنت د.هدي منح شهادة تقدير للتميز في السينوغرافيا لعرض"العمى" إخراج السعيد منسي من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة،وشهادة تميز في الأداء الحركي لعرض"ريا وسكينة"،إخراج كريمة بدير.

وذهبت جائزة المركز الثاني لعرض" مفتاح شهرة" لفرقة اللعبة المستقلة، إخراج دعاء حمزة، بينما ذهبت الجائزة الأولى لعرض"الوردة والتاج" من إنتاج معهد الفنون المسرحية، إخراج إبراهيم أشرف، وقد صعد فريق العمل بكامله لخشبة المسرح مضفين على القاعة حالة من البهجة.