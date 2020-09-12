ملايين الدولارات خسائر جوفنتوس بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعتين

بلغت خسائر نادي جوفنتوس الإيطالي لكرة القدم 71,4 مليون أورو للسنة المالية المنتهية في 30 حزيران 2020، بزيادة أكثر من 30 مليون أورو عن نفس الفترة العام الماضي، بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا.

وأكد بطل إيطاليا في المواسم التسعة الماضية أنه “بعد خسارة 39,9 مليون أورو في السنة المالية السابقة التي شهدت التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سجل النادي هذه المرة خسارة بقيمة 71,4 مليون أورو”.

وهي السنة الثالثة على التوالي التي تعاني فيها حسابات جوفنتوس المدرجة في البورصة، من عجز.

وأضاف النادي في بيانه الذي عرض فيه أرقام سنته المالية المنصرمة إن “القيود التي اعتمدتها السلطات” أدت إلى إغلاق المتحف والمحلات التجارية، “وتسببت في عواقب على عائدات الترويج” للفريق، ولكنها أسفرت في المقام الأول عن سداد تذاكر الدخول وجزء من اشتراكات المشجعين كون المباريات أقيمت بدون جمهور بعد عودة النشاط الكروي في البلاد.

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وتابع النادي أن تعليق المسابقات “أدى أيضاً إلى انخفاض عائدات حقوق البث التلفزيوني لهذا العام”.

وأوضح أن اتفاق تخفيض الرواتب مع اللاعبين والمدرب، للفترة بين آذار وحزيران، ساعد على الحد من تأثير الخسائر، مع تأثير إيجابي على التمويل الذي بلغ 90 مليون أورو.

وتوقع الفريق أن تشهد السنة المالية القادمة المزيد من الخسائر، نظراً للشكوك المحيطة بمدى تأثيرات “كوفيد-19” في الفترة المقبلة.

وكانت رابطة أندية كرة القدم الأوروبية التي يرأسها رئيس جوفنتوس أندريا أنييلي اعتبرت الثلثاء، أن وباء “كوفيد-19” قد يخفض إيرادات الأندية في القارة العجوز بنحو 4 مليارات أورو، ما يؤثر على السنة المالية 2020-2021 بشكل أكبر من الموسم الماضي.

وقال أنييلي حينها “تخاطر العديد من الأندية بوجودها”.