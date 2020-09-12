تراند اليوم : بقرار جمهوري من مبارك كلف محمود عبد العزيز بدور رأفت الهجان

يبدو أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تدخل بنفسه لحسم دور “رأفت الهجان” لصالح الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وفقًا لما ذكره الكاتب طاهر البهي.

حيث كشف البهي عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، تفاصيل لأول مرة بشأن تدخل مبارك لحسم دور “رأفت الهجان” لصالح محمود عبد العزيز، بعد معرفته بأن هناك مفاوضات مع ممثل آخر لأدائه.

وقال البهي إن علاقة صداقة قوية جمعته بالفنان الراحل، وروى له عن كواليس دوره في مسلسل “رأفت الهجان”، فبعد أن بدأ الاستعداد للدور فوجئ أن هناك مفاوضات مع نجم آخر، ولكن عبد العزيز لم ييأس وقرر اللجوء إلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

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وأوضح أن مبارك كان يتواجد وقتها في السعودية، فتوجه محمود عبد العزيز إلى المملكة واستأذن من المسؤولين هناك وارتدى الزي السعودي ودخل وسط المواطنين”.

وواصل البهي: “لم يتعرف عليه مبارك، وقدم عبد العزيز نفسه، وأخبره عن دور “رأفت الهجان” ومدى حبه له، ما جعله يتدخل شخصيًا في الأمر والذي انتهى بتقديم الفنان الراحل للدور”.

وفيما يخص تقليد شخصية سيد درويش في فيلم “الكيت كات” في شخصية “الشيخ حسني”، أكد البهي أن محمود عبد العزيز نفى ذلك تمامًا، مؤكدًا أنها شخصية حقيقية تدعى الشيخ محسن في إمبابة ولكنه توفي قبل تقديم الفيلم.