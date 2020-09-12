تراند اليوم : حمدي الميرغني يحتفل بعيد زواجه.. بطريقة مختلفة- إتفرج

احتفل نجم مسرح مصر الفنان حمدي الميرغني بعيد زواجه من الفنانة إسراء عبد الفتاح.

ونشر “الميرغني” صورة من حفل زفافهما عبر حسابه بإنستجرام، وعلق قائلا: “الحمدلله 3 سنين فاتوا على أجمل يوم فى حياتي ويارب العمر كله مع بعض.. بحمد ربنا أنه رزقنى بيكى ياحبيبتي يا بنت الأصول.. والحمد لله والشكر لله أن عيد جوازنا التالت بقينا تلاته.. كل سنه وأنتى حبيبتي”.

ويستعد حمدي الميرغني حاليا للمشاركة في فيلم “مطبعة هرم” الذي يجري التحضير له حاليا، ويناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية الهامة ولكن في إطار كوميدي، وجرت معاينة أماكن تصوير الفيلم وبناء الديكورات المقرر أن تنطلق فيها مشاهد العمل.