تراند اليوم : بالفيديو – فنانة شهيرة تطلب مشاهد جنسية مع هذا الفنان

نشرت الممثلة السورية سوسن ميخائيل، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، علقت من خلاله على حالة الجدل التي اجتاحت السوشيال ميديا، بشأن انتقادها الفنانة سلاف فواخرجي، ورغبتها في تقديم مشاهد حميمية مع الفنان تيم حسن.

في البداية، قالت سوسن ميخائيل، إنها تفاجأت بالضجة التي حدثت بعد لقائها الإذاعي عبر برنامج (هذا المساء)، قائلة إنها لم تسئ للفنانة سلاف فواخرجي، ولم تصرح بأن الأخيرة غير مناسبة لمسلسل «شارع شيكافو» الأخير.

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وقالت سوسن ميخائيل، إنها قالت أنها لم تتابع مسلسل «شارع شيكافو» لـ سلاف فواخرجي، مؤكدة حبها لها على المستوى الشخصي والفني والإنساني، وطالبت المتابعين بالرجوع إلى اللقاء للاستماع للتصريح مرة أخرى.

وقالت سوسن، إنها لم تقصد طلب مشاهد حميمية مع تيم حسن، لكنها قالت إنها كانت سوف تقدم مشاهد بها قُبلات، مثل مشاهد مسلسل «شارع شيكافو»، فسوف تختار تيم حسن، ليؤدي الدور أمامها.