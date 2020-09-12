تراند اليوم : فيفي عبده بتصبح علي الجمهور بفستان فوق الركبة – اتفرج

نشرت فيفي عبده صورة جديد لها من حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت فيفي عبده بإطلالة جذابة وهي ترتدي فستانا قصيرا فوق الركبة وعلقت قائلة: “‏يا مساء الفل بالساحل الشمالي بحبك اوي”.

يذكر ان اعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.

أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.