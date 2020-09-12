تراند اليوم : ملكة جمال .. شقيقة أمير كرارة تخطف القلوب بفستان الفرح – اتفرج

حرص الفنان أمير كرارة على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الأنستجرام، بـ stories جديدة خلال الاحتفال بحفل زفاف شقيقته وسط حضور الأهل و الأصدقاء.

خطفت شقيقة أمير كرارة الأنظار في حف زفافها بفستان أبيض ساحر ذا اكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالفماش المطرز الراقي و الفخم الذي زاد من جاذبيتها.

فيما حرصت شقيقة أمير كرارة على ارتداء Hairpieces و مجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة في يوم زفافها.

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أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شقيقة أمير كرارة على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا رائعا مرتكزا على الألوان الترابية التي كشفت عن جمال ملامحها.