خالد سليم يشوق الجمهور لمسلسله الجديد "جمال الحريم" بصور من الكواليس

رنا صلاح الدين - يواصل الفنان خالد سليم، تصوير حداث دوره في مسلسل "جمال الحريم"، الذي يعود به للجمهور إلى الدراما بعد أخر مسلسله "بلا دليل"، الذي جمعه بالفنانة التونسية درة.

وشوق سليم الجمهور للعمل من خلال نشر سلسلة من كواليس العمل كنوع من الترويج له، وذلك عبر حسابه لشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق قائلًا:"من كواليس تصوير مسلسلي الجديد جمال الحريم، تفتكروا هعمل دور ايه، قولولي في التعليقات".

خالد سليم

خالد سليم

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خالد سليم

المسلسل من إنتاج سينرجى، وتأليف سوسن عامر، ومن إخراج منال الصيفي.

ويشارك في بطولة مسلسل "جمال الحريم"، نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، إسلام جمال.

مسلسل "بلا دليل" عرض عبر قناة سي بي سي، وضم نخبة من نجوم الفن منهم خلد سليم ودرة وأشرف زكي وحازم سمير ونيكولا معوض وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وعمر الشناوي.