أخيرا.. تحديد موعد طرح فيلم "Wonder Woman 1984"

رنا صلاح الدين - قررت شركة وارنر بروس تأجيل عرض فيلم الإثارة والخيال (Wonder Woman 1984)، من يوم 2 أكتوبر المقبل ليوم 25 ديسمبر ليواكب احتفالات أعياد الميلاد الكريسماس.

وتم تأجيل عرض الفيلم "Wonder Woman"، لأكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.

وكان الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، نجح فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.

وقال توبي إمريش رئيس مجلس إدارة مجموعة وارنر بروس: "نحن فخورون بفيلم Wonder Woman 1984 وسيمتلك الكثير من الجمهور بعد إضافة الكثير من الحبكات للجزء الجديد ونتطلع لعرضه في أعياد الكريسماس".

الفيلم من بطولة جال جادوت وكريس باين، وروبن رايت، ودانى هوستون و الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.