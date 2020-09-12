أحمد فهمي يحتفل بعيد زواجه الأول على هنا الزاهد: "برافو انك عرفتي تروضيني"

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان أحمد فهمي، بعيد زواجه الأول من الفنانة هنا الزاهد، معبرًا عن مدى حبه الشديد له.

ونشر فهمي صورة جمعته بزوجته ظهر من خلالها وهو يحتضنها، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقًا قائلًا:" "كل سنة وانت طيبة يا أحلى حاجة في حياتي، وبرافو إنك عارفة تروضيني، أول عيد جواز".

وحازت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه، متمنين لهما السعاة الدائمة والتوفيق في حياتهم الشخصية والعملية.

احمد فهمي

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واستقر أحمد فهمى على "دماغ عالية" اسماً لفيلمه الجديد بدلاً من "حلم سوسن"، مع وجود احتمالية لتغييره أيضاً خلال الفترة المقبلة.

فيلم "دماغ عالية" من تأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمى وأحمد الجندى الذى يخرج الفيلم أيضاً، ويشارك فى بطولته روبى، محمد ثروت، خالد أنور، مايان السيد.

يذكر أن أحمد فهمي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "رجالة البيت"، رفقة الفنان أكرم حسني، ولكن تعرض كل منهما للعديد من الانتقادات خاصة أن المسلسل لم ينال إعجاب الجمهور وليس هو المنتظر منهم مثلما تعاونا سويًا في مسلسل "ريح المدام".