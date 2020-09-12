"إيد خفية" ميادة الحناوي تعلق على أغاني المهرجانات.. وتوجه رسالة لـ هاني شاكر

رنا صلاح الدين - علقت الفنانة ميادة الحناوي، على أغاني المهرجانات ، التي دائمًا يعبر فيها الفنان ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر عن رفضه لها.

وقالت الحناوي من خلال تسجيل صوتي في برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة ten:"أحيي الأستاذ هاني، الذي أحبه كثيرا من كل قلبي، وأشد على يديه لأنه يمنع التدهور في الأغنية العربية".

وأضافت قائلة:"قلتها من قبل 15 سنة في يد خفية، نحن نمر بمرحلة مش حلوة، عندك الأصوات الكبيرة زي عبدالحليم حافظ مع حفظ الألقاب وأم كلثوم إذا بيطلعوا اليوم ما بيمشي حالهم".

كما علقت على مهاجمة هاني شاكر لهذه لنوعية من الأغاني، قائلة:"لما اتخذ القرار فيه ناس هاجمته على فيسبوك ودي قلة أدب بيقولوله انت مالك ومالنا، لان فيه شريحة من الجمهور اتعلموا على الفن الهابط حرام، بنشوف كل القنوات الفضائية بتعرض أغاني لمطربات ومطربين معاهم بنات ملابسهن عارية، هادا صار الفن ما عاد فيه فن راقي ونضيف غير قليل".